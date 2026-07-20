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مدیرکل آموزش و پرورش هرمزگان آخرین تصمیم ها درباره لغو و برگزاری امتحان های نهایی در هرمزگان را تشریح کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، مدیر کل آموزش و پرورش هرمزگان گفت: امتحان نهایی روز چهارشنبه ۳۱ تیر پایه یازدهم در هرمزگان لغو شده است، اما امتحان روز پنجشنبه اول مرداد پایه دوازدهم به صورت حضوری برگزار میشود.
منوچهر ضیایی افزود: تاریخ برگزاری امتحان لغو شده پایه یازدهم بعداً اعلام خواهد شد.
وی گفت: درباره امتحانهای نهایی هفته آینده پایههای یازدهم و دوازدهم با توجه به شرایط استان تصمیم گیری و نتیجه اعلام خواهد شد.
امتحانهای نهایی پایههای یازدهم و دوازدهم با توجه شرایط جنگی هرمزگان از روز پنجشنبه ۲۵ تیرماه در استان لغو شده بود.
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