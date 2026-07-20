به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، دفتر مطبوعاتی سرویس اطلاعات خارجی روسیه اعلام کرد: طبق اطلاعات دریافتی، یکی از کشور‌های کلیدی عضو ناتو نگرانی خود را درمورد تحقیقات فعال در آلمان با تمرکز بر سلاح‌های هسته‌ای ابراز کرده‌ است.

طبق گزارش خبرگزاری تاس، سرویس اطلاعات خارجی روسیه عنوان کرد: متحدان غربی آلمان نیز نگران مقیاس تحقیقات این کشور در زمینه‌های کلیدی مرتبط با سلاح‌ هسته‌ای از جمله علوم مواد پیشرفته، فیزیک موج ضربه‌ای، فیزیک هسته‌ای و فیزیک نوترونی هستند که شامل ۳۰ دانشگاه در سراسر کشور می‌شود. این دانشگاه‌ها شامل موسسه فناوری کارلسروهه، دانشگاه روهر بوخوم، دانشگاه لودویگ ماکسیمیلیان مونیخ و دانشگاه فنی برلین هستند. همچنین، آزمایش‌های عملی در شش راکتور تحقیقاتی فعال در این موسسات انجام می‌شود.

طبق این بیانیه، مقامات ناتو در بروکسل همچنین به رویکرد دقیق آلمان و هماهنگی نزدیک بین سازمانی در توسعه فناوری‌ های تولید و ساخت صنعتی مواد منفجره پرانرژی و سیستم‌های انفجار الکترونیکی اشاره می‌کنند.

سرویس اطلاعات خارجی روسیه تاکید کرد: به گفته کارشناسان نظامی ناتو، آلمان می‌تواند به‌طور مستقل مواد شکافت‌پذیر مورد نیاز را ظرف یک تا سه ماه تولید کند و ظرف یک سال بدون انجام آزمایش هسته‌ای کامل، یک وسیله انفجاری هسته‌ای کاربردی بسازد. این امر به‌ویژه با توجه به گذشته نظامی گسترده آلمان و برنامه‌های دولت فریدریش مرتس، صدراعظم آلمان برای «تبدیل دوباره ارتش آلمان به قوی‌ترین ارتش اروپا» نگران‌کننده است.

این سرویس خارجی روسیه در پایان خاطرنشان کرد: با توجه به احساسات انتقام‌جویانه در برلین، قصد مقامات فعلی آلمان برای دسترسی مستقیم به سلاح‌های هسته‌ای حتی در اروپا نیز نگرانی عمیقی ایجاد کرده است. با این حال، نتیجه تلاش آلمان نازی برای ایجاد یک سلاح شگفت‌انگیز کاملا مشخص است. آیا تاریخ واقعا چیزی به ما نیاموخته است؟!