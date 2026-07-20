به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، پرویز ایدون اظهار داشت: در راستای پشتیبانی از تردد زائران در ایام پیاده‌روی اربعین حسینی، شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه اهواز اقدام به جانمایی و استقرار یک واحد جایگاه سیار عرضه سوخت نفت‌گاز در مرز چذابه کرد.

وی افزود: این جایگاه با ظرفیت مخزن ۲۶ هزار لیتر و تجهیز به دو نازل عرضه سوخت، امکان توزیع سریع و بهینه فرآورده‌ نفت‌گاز را فراهم آورده تا از ایجاد صف‌های طولانی و معطلی زائران و رانندگان در این محور پرتردد در ایام اربعین حسینی جلوگیری شود.

ایدون استقرار این تجهیزات سیار در نقاط کلیدی مرزی را بخشی از برنامه‌ریزی جامع این شرکت برای مدیریت بهینه توزیع سوخت در ایام اربعین عنوان و تصریح کرد: در صدد هستیم با تقویت زیرساخت‌های پشتیبانی در حیطه سوخت‌رسانی در مرز چذابه، آسایش و سهولت تردد برای زائران اباعبدالله حسین (ع) فراهم آوریم.