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فرمانده انتظامی شهرستان یزد از دستگیری چهار سارق داخل خودرو خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، سرهنگ شفیعی گفت: در پی وقوع سرقت از درخل خودروها ماموران انتظامی با انجام تحقیقات میدانی، موفق به شناسایی سارقان شدند.
وی افزود: با هماهنگی قضائی، چهار سارق دستگیر و به اداره پلیس منتقل شدند و در بازجوییهای انجام شده به ۱۵ فقره سرقت داخل خودرو اعتراف کردند.
فرمانده انتظامی شهرستان یزد تصریح کرد: در بازرسی از مخفیگاه سارقان مقادیر زیادی اموال مسروقه کشف و تحویل مالباختگان شد.