مردم انقلابی آذربایجان غربی در یکصد و چهلمین و دومین موج از خروش حماسی خود جنایات و بد عهدی دشمن را محکوم و از اقتدار نیرو‌های مسلح کشور حمایت کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مردم انقلابی استان در یکصدو چهل و دومین اجتماع شبانه خود بار دیگر جنایت و بدعهدی و جنگ افروزی دشمن امریکایی به ویژه حمله به مناطق غیر نظامی و زیر ساخت های کشور در استانهای جنوبی را محکوم کردند.

شرکت کنندگان در این تجمعات قدردانی و حمایت خود را از رشادت‌های رزمندگان اسلام و غیرت مردمان شجاع خطّه‌ی جنوب در این روزها اعلام کردند.

مردم انقلابی آذربایجان غربی همچنین ادامه پاسخ کوبنده، دردناک و پشیمان کننده به تهاجمات دشمن را خواستارشدند.