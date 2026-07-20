پخش زنده
امروز: -
مردم انقلابی آذربایجان غربی در یکصد و چهلمین و دومین موج از خروش حماسی خود جنایات و بد عهدی دشمن را محکوم و از اقتدار نیروهای مسلح کشور حمایت کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مردم انقلابی استان در یکصدو چهل و دومین اجتماع شبانه خود بار دیگر جنایت و بدعهدی و جنگ افروزی دشمن امریکایی به ویژه حمله به مناطق غیر نظامی و زیر ساخت های کشور در استانهای جنوبی را محکوم کردند.
شرکت کنندگان در این تجمعات قدردانی و حمایت خود را از رشادتهای رزمندگان اسلام و غیرت مردمان شجاع خطّهی جنوب در این روزها اعلام کردند.
مردم انقلابی آذربایجان غربی همچنین ادامه پاسخ کوبنده، دردناک و پشیمان کننده به تهاجمات دشمن را خواستارشدند.