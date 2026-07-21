رئیس پلیس راه استان یزد :گشت نامحسوس پلیس راه استان، ۴ دستگاه تریلی را با راننده‌های زیر ۱۸ سال توقیف و روانه پارکینگ کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، سرهنگ حاجی ده آبادی اظهارکرد: طرح برخورد با تخلفات حادثه ساز ناوگان باربری سنگین، در سطح محور‌های مواصلاتی استان یزد اجرا شد.

وی افزود: عوامل گشت نامحسوس پلیس راه با گشت زنی و کنترل جاده‌های فرعی و اصلی، تعداد چهار دستگاه تریلی را با راننده‌های زیر ۱۸ سال توقیف کردند.



رئیس پلیس راه استان یزد تصریح کرد: همچنین در این طرح، ۶ دستگاه کامیون نیز به علت تخلفات حادثه ساز متوقف و روانه پارکینگ شد.



به گفته حاجی ده آبادی؛ راننده‌های فاقد گواهینامه به همراه مالکان تریلی‌ها به مراجع قضایی، معرفی شدند.