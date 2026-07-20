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حضور مردم انقلابی ارومیه در سنگرخیابان به یک صد و چهل و دومین شب رسید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، اجتماع دشمنستیز مردم ارومیه در یک صد و چهل و دومین شب از شبهای تاریخی حضور در خیابانها حاوی پیام حفظ و تقویت همبستگی اجتماعی و تجدید پیمان با آرمانهای والای شهدا ست.
قشرهای مختلف مردم ارومیه و مسئولان استانی در این اجتماع ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، بر ضرورت حفظ وحدت، انسجام ملی و همدلی در جامعه تأکید کردند.
مردم انقلابی ارومیه ضمن حمایت قاطع خود از نیروهای مسلح بر پاسخ کوبنده و پشیمانکننده به تهاجمات دشمن جنایتکارتأکید و حمایت خود از مردم مقاوم استان های جنوبی کشور اعلام کردند.