به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، سید ابوالفضل کشفی از اتمام عملیات عمرانی میدان شهدای خیرآباد با اعتباری عمرانی ۲۸ میلیارد ریالی خبر داد و گفت: به علت گرمی بیش از حد هوا، اجرای فضای سبز این میدان در زمان مناسب انجام خواهد شد.

مدیر منطقه چهار شهرداری یزد گفت: میدان شهدای خیرآباد حدفاصل بلوار‌های شهید موحدین و شهدای خیرآباد قرار دارد و با توجه به اتمام عملیات عمرانی بلوار شهدای خیرآباد، احداث این میدان به عنوان نقطه اتصال ایمن این دو بلوار ضروری می‌نمود