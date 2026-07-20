به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، رئیس پلیس شهر دنور در یک کنفرانس خبری اعلام کرد که هشت مجروح این حادثه به بیمارستان منتقل شده‌اند.

او افزود: این حادثه ساعت ۱۲ و هفت دقیقه بامداد امروز (دوشنبه به وقت محلی) به وقوع پیوسته است.

توماس در پایان خاطرنشان کرد که پلیس در حال جمع‌آوری اطلاعات درباره مظنون این حادثه است.

هنوز اطلاعات بیشتری درباره این حادثه منتشر نشده است.