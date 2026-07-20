در پی افزایش دما وپایداری شبکه برق ساعات فعالیت ادارات ، بانکها و دستگاههای اجرائی در شهرستانهای کاشان و آران و بیدگل فردا سه شنبه و چهارشنبه ۳۰ و ۳۱ تیر ماه به ساعت ۶صبح تا ۱۱ تغییر کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ منصور شیشه فروش مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان در حاشیه جلسه کارگروه مدیریت بحران ومدیریت انرژی گفت: با توجه افزایش ۲ تا ۴ درجه دما و ماندگاری توده هوای گرم در روزهای اخیر و بمنظور پایداری تامین انرژی،فردا سه شنبه و چهارشنبه ۳۰ و ۳۱ تیر ماه ساعات فعالت ادارات، بانک‌ها و دستگاههای اجرایی شهرستانهای کاشان و آران و بیدگل به ساعت ۶ صبح تا ساعت ۱۱ تغییر کرد.

وی افزود: به منظور پایداری جریان برق خانگی ادارات و دستگاههای اجرائی مکلفند در ساعات اداری ۳۰ درصد کاهش مصرف برق اعمال و در ساعات تعطیل و خارج از وقت اداری ۷۰ درصد کاهش مصارف نسبت به دوره مشابه سال قبل اعمال کنند.

رعایت دمای ۲۵ درجه سانتی گراد در فضاهای ساختمانی و در مدار قرار دادن ژنراتورهای برق اضطراری در ساعات پیک مصارف از تاکیدات مدیریت بحران است.