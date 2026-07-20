تأکید استاندار لرستان بر حمایت وزارت صنعت از طرح های پیشران توسعه
استاندار لرستان در نشست با وزیر صنعت معدن و تجارت و رئیس هیات عامل ایمیدرو گفت: انتظار داریم وزارت صنعت، معدن و تجارت با نگاهی ویژه، از اجرای طرحهای توسعهای استان حمایت کند تا بخشی از عقبماندگیهای گذشته جبران شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان،
سیدسعید شاهرخی استاندار لرستان در نشست با وزیر صنعت معدن و تجارت و رئیس هیات عامل ایمیدرو بر توجه بیشتر وزارت صمت به ظرفیتهای لرستان در این حوزه تاکید کرد و گفت: انتظار داریم وزارت صنعت، معدن و تجارت با نگاهی ویژه، از اجرای طرحهای توسعهای استان حمایت کند تا بخشی از عقبماندگیهای گذشته جبران شود.
وی اظهار کرد:برنامه توسعه استان بر پایه ۱۰۷ پروژه پیشران در بخشهای صنعت، معدن، کشاورزی، گردشگری، زیرساخت و عمران، نقشه راه پیشرفت لرستان، طراحی شده و تمام ظرفیت و منابع استان بر اجرای آنها متمرکز شده است.
استاندار لرستان ادامهداد: اجرای طرح های پیشران و مهم استان در حوزه صنعت، معدن و تجارت با کمک این وزارتخانه از پیشرفت مناسبی برخوردار شده ولی حمایت کافی از این پروژهها جهت تکمیل آنها باید صورت بگیرد تا در این مسیر هم شاهد رشد و توسعه استان و بهبود معیشت مردم باشیم.
شاهرخی با بیان اینکه کارخانه فولاد ازنا یکی از مهمترین طرح های پیشران استان است، گفت: تکمیل این طرح میتواند نقش موثری در رونق تولید، اشتغال و توسعه صنعتی لرستان داشته باشد.
وی به ظرفیت سه منطقه ویژه اقتصادی ازنا، بروجرد و خرمآباد اشاره کرد و افزود: برنامهریزیهای لازم برای فعالسازی این مناطق و جذب سرمایهگذاری در آنها انجام شده و انتظار میرود روند توسعه این مناطق با حمایت وزارت صنعت، معدن و تجارت شتاب بگیرد.
استاندار لرستان ادامه داد: تغییر نگاه به ظرفیتهای لرستان و مطالبهگری برای تامین نیازهای استان، از مهمترین رویکردهای مدیریت استان در این دوره است و تلاش میکنیم با همکاری دستگاههای ملی، پروژههای اولویتدار را به نتیجه برسانیم.
شاهرخی بر تسریع در روند صدور مجوزهای زیستمحیطی و اکتشافی برای طرحهای معدنی تاکید و اظهار کرد: همکاری بین دستگاههای اجرایی باید به گونهای باشد که روند اجرای پروژههای معدنی و صنعتی با کمترین مانع و در کوتاهترین زمان ممکن انجام شود.
وی ادامه داد: لرستان از نظر منابع طبیعی و اقتصادی از جمله استانهای ممتاز کشور است و با برخورداری از منابع آبی فراوان، اراضی حاصلخیز، معادن غنی، آثار تاریخی و ظرفیتهای گردشگری، زمینه مناسبی برای توسعه و سرمایهگذاری دارد که باید با حمایت دولت، مشارکت بخش خصوصی و همراهی نخبگان به فعلیت برسد.