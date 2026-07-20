دبیران و نمایندگان احزاب سیاسی استان ایلام در نشستی بر تقویت وحدت، گفت‌وگوی سیاسی و نقش‌آفرینی احزاب در حل مسائل کلیدی استان؛ از جمله اربعین، اشتغال و تورم، تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ صالحیان، معاون سیاسی، امنیتی استاندار در نشست احزاب سیاسی استان؛ احزاب را حلقه ارتباط در بین مردم و حاکمیت دانست و بر استفاده از ظرفیت کارشناسی و میدانی آنها برای تصمیم‌سازی و حل مسائل استان تأکید کرد.

وی همچنین بر تقویت وفاق سیاسی و گفت‌وگوی مستمر میان جریان‌های مختلف؛ به عنوان راهکاری برای مقابله با تهدیدات دشمن و پشتیبانی از امنیت و پیشرفت کشور تأکید کرد.

در این جلسه؛ نمایندگان احزاب نیز همگرایی سیاسی را زمینه‌ساز تصمیم‌سازی مؤثر برای توسعه استان دانستند.

در پایان این نشست؛ احکام فعالیت چهار حزب سیاسی جدید نیز در استان ابلاغ شد.

رستم زاد، مدیرکل سیاسی استانداری ایلام؛ این اقدام را گامی برای مشارکت گسترده‌تر جریان‌های سیاسی در فرآیند‌های تصمیم‌گیری استان عنوان کرد.

شرکت‌کنندگان بر ضرورت انسجام و همدلی مستمر میان احزاب به عنوان سرمایه‌هایی برای عبور از چالش‌های پیش‌رو و هموار شدن مسیر توسعه استان تأکید کردند.