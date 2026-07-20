به گزارش سرویس ببن الملل خبرگزاری صدا و سیما، «عمران احمد صدیقی» سفیر جدید جمهوری اسلامی پاکستان در جمهوری اسلامی ایران، «فصیحه عزمی» سفیر جدید سریلانکا در جمهوری اسلامی ایران، «یاسر عبدالزهرة الحجاج» سفیر جدید جمهوری عراق، «آیدن کرونین» سفیر جدید ایرلند در جمهوری اسلامی ایران، امروز دوشنبه در آغاز ماموریت های دیپلماتیک خود در کشورمان با عباس عراقچی وزیر امور خارجه دیدار و رونوشت استوارنامه های خود را تسلیم کردند.

تسلیم استوارنامه سفرای چند کشور به وزیر امور خارجه تسلیم استوارنامه سفرای چند کشور به وزیر امور خارجه تسلیم استوارنامه سفرای چند کشور به وزیر امور خارجه تسلیم استوارنامه سفرای چند کشور به وزیر امور خارجه