شهروندانی که تاکنون موفق به تحویل پسماند خشک نشده‌اند، هنوز فرصت دارند پسماند خشک را به یکی از پنج ایستگاه ثابت اعلام شده تحویل دهند تا در قرعه‌کشی شرکت کنند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، بنا بر اعلام روابط عمومی سازمان مدیریت پسماند: درخواست شهروندان و نظر به استقبال خوب از طرح جمع‌آوری پسماند خشک، تاریخ قرعه‌کشی جوایز این طرح، روز اول مرداد سال جاری و محل آن ایستگاه گلماند جنب پارک شادی اعلام شد.

شهروندانی که تاکنون موفق به تحویل پسماند خشک نشده‌اند، هنوز فرصت دارند بیش از ۱۰ کیلوگرم پسماند خشک را به یکی از پنج ایستگاه ثابت اعلام شده از طرف سازمان و یا در منظومه خدمات یکپارچه یزد من به نشانی اینترنتی my.yazd.ir تحویل دهند تا در قرعه‌کشی سه دستگاه دوچرخه و سایر جوایز ارزنده شرکت کنند.