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منابع خبری گزارش دادند که ارتش رژیم صهیونیستی بیمارستان «الیمن السعید» در شمال نوار غزه را با موشک هدف قرار داده است.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، در حمله رژیم صهیونیستی به طبقه اول بیمارستان الیمن السعید در اردوگاه جبالیا در شمال نوار غزه تاکنون دو غیرنظامی شهید و ۱۶ نفر دیگر زخمی شدهاند.
شهدای این حمله یک پدر و دختر و بیشتر زخمیها کودک بودهاند.
خبرنگار شبکه المیادین هم گزارش داد که در حمله هوایی رژیم صهیونیستی به مرکز آوارگان جبالیا در شمال نوار غزه ۴ نفر شهید و چند نفر زخمی شدند که اغلب آنها کودک هستند.
شبکه فلسطین الیوم به نقل از منابع درمانی نوار غزه اعلام کرد که از بامداد دوشنبه تاکنون هفت غیرنظامی در مناطق مختلف نوار غزه شهید و ۲۰ نفر دیگر زخمی شدهاند.
رژیم صهیونیستی دقایقی پیش نیز با حمله هوایی به یک دستگاه موتور سیکلت درخیابان صلاح الدین در وسط نوار غزه، یک غرنظامی را به شهادت رساند.