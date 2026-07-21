مدیر مرکز پایش و نظارت بر کیفیت آب و فاضلاب استان یزد از تصویب مجتمع ولایت ۴ به‌عنوان پایلوت جدید برنامه ایمنی آب خبر داد.



به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، دهقان گفت: همزمان با بررسی ریسک‌های چاه‌های قاسم‌نقی، اجرای الزامات این برنامه در شهر یزد و مجتمع‌های روستایی با جدیت دنبال می‌شود.

مدیر مرکز پایش و نظارت بر کیفیت آب و فاضلاب استان یزد اظهارداشت: کارگروه برنامه ایمنی آب شهر یزد با هدف پیگیری مصوبات جلسات گذشته و تسریع در اجرای الزامات برنامه ایمنی آب در شهر یزد و مجتمع‌های روستایی این شهرستان برگزار شد.

وی اظهار کرد: در این نشست، ریسک‌های مرتبط با چاه‌های قاسم‌نقی به‌صورت تخصصی بررسی و راهکار‌های لازم برای کاهش مخاطرات و ارتقای ایمنی منابع تأمین آب شرب تدوین شد.

دهقان افزود: همچنین مجتمع ولایت ۴ شامل روستا‌های اکرمیه، اکرم‌آباد، عسکریه و حسین‌آباد ریسمانی به‌عنوان پایلوت جدید اجرای برنامه ایمنی آب به تصویب رسید تا دامنه اجرای این برنامه در شهرستان یزد توسعه یابد.

مدیر مرکز پایش و نظارت بر کیفیت آب و فاضلاب استان یزد خاطرنشان کرد: برنامه ایمنی آب با شناسایی و مدیریت مخاطرات از مرحله تأمین تا توزیع، نقش مهمی در ارتقای کیفیت آب شرب، افزایش پایداری خدمات و حفظ سلامت شهروندان دارد و اجرای آن در شهر‌ها و مجتمع‌های روستایی استان با جدیت ادامه خواهد داشت.