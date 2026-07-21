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مسئول اداره امور فناوریهای مکانیزه بر نقش مؤثر کارشناسان پهنه در شناسایی بهرهبرداران واجد شرایط، اطلاعرسانی، راهنمایی متقاضیان، تکمیل و پیگیری پروندهها تا مرحله معرفی به بانک و پرداخت تسهیلات تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، فلاطونی گفت: مقرر گردید هماهنگی لازم بین کارشناسان پهنه، مراکز جهاد کشاورزی و واحد مکانیزاسیون شهرستان برای تسریع در روند تشکیل پروندهها و جذب بهموقع اعتبارات انجام شود.
دهقانی زاده جانشین معاونت تولیدات گیاهی بر پیگیری مستمر پروندههای متقاضیان، تسریع در فرآیند تشکیل و تکمیل پروندهها، جذب حداکثری تسهیلات مکانیزاسیون و توسعه ناوگان ماشینآلات کشاورزی با همکاری تمامی واحدهای مرتبط تأکید کرد.