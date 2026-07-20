سرکنسول جدید جمهوری اسلامی ایران در مرو و طرابوزان با وزیر امور خارجه دیدار و درباره مسائل محل ماموریت گفت و گو کردند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، مصطفی حسینی‌پور سرکنسول جدید جمهوری اسلامی ایران در مرو پیش از عزیمت به محل ماموریت با سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه دیدار و گزارشی از حوزه ماموریت و ظرفیت‌های موجود و برنامه پیشنهادی خود برای پیشبرد کار در مسئولیت جدید ارائه کرد.

وزیر امور خارجه در این دیدار با اشاره به اهمیت روابط جمهوری اسلامی ایران و ترکمنستان، بر ضرورت تقویت همکاری‌های فی‌مابین به خصوص در زمینه‌های اقتصادی، تجاری، ترانزیتی، فرهنگی و کنسولی تاکید کرد.

حسینی‌پور پیش از انتصاب به‌عنوان سرکنسول ایران در مرو، در سمت‌های رایزن سیاسی در سفارخانه‌های کشورمان در مسکو، تایلند و ورشو و معاون نمایندگی وزارت امور خارجه در شمال و شرق کشور در مشهد مقدس خدمت کرده است.

حسین خسروی سرکنسول جدید جمهوری اسلامی ایران در طرابوزان ترکیه، پیش از عزیمت به محل ماموریت با سید عباس عراقچی وزیر امورخارجه دیدار و برنامه پیشنهادی خود را برای پیشبرد کار در مسئولیت جدید ارائه کرد.

وزیر امور خارجه ضمن آرزوی موفقیت برای سرکنسول جدید کشورمان در طرابوزان بر ضرورت تلاش برای تقویت مناسبات در همه حوزه‌های مورد علاقه طرفین به ویژه در حوزه‌های اقتصادی و کنسولی تاکید کرد.

خسروی پیش از انتصاب به‌عنوان سرکنسول ایران در طرابوزان، در سمت‌های رایزن اقتصادی در سفارتخانه‌های کشورمان در مسکو، پکن و وین و همچنین رئیس اداره هماهنگی روابط اقتصادی معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه خدمت کرده است.