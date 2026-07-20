مدیریت هوشمند ترددها در محورهای منتهی به پایانه مرزی شلمچه
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای خوزستان گفت: در راستای تسهیل در تردد زائران و ناوگان امدادرسان در ایام اربعین حسینی، طرح جامع مدیریت ترافیک در محورهای منتهی به پایانه مرزی شلمچه عملیاتی میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، یزدان خسروی در جلسه ستاد اربعین حسینی که در پایانه مرزی شلمچه برگزار شد با تأکید بر لزوم حفظ ترافیک روان در نقاط بحرانی این مسیر، اظهار داشت: اولویت اصلی در برنامهریزیهای امسال، باز نگهداشتن مسیرهای شریانی برای تردد بیوقفه ناوگان خدماترسان و خودروهای امدادی است.
وی افزود: برای تحقق این هدف، فرآیند کنترل تردد در نقاطی نظیر محدوده ورودی پایانه تغییر کرده و ایستگاههای ترانزیت و ایستوبازرسی برای مدیریت ورود خودروهای غیرضروری به کانال اصلی ترافیک فعال شدهاند.
خسروی در خصوص انضباط محیطی در حاشیه جادهها تصریح کرد: بهمنظور جلوگیری از بروز گرههای ترافیکی و حفظ حریم ایمنی راه، مکانیابی دقیق برای تمرکز فعالیتهای حاشیهای در نقاطی مانند سهراه یادمان انجام شده است. این اقدام با هدف یکپارچهسازی محیطی و پیشگیری از تجمعهای پراکنده که منجر به کندی جریان ترافیک میشود، صورت میگیرد و مدیریت این فضاها در بازه زمانی ۱۰ تا ۱۵ روزه بر عهده شهرداریهای معین خواهد بود.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای خوزستان بیان داشت: موفقیت این طرح نیازمند همافزایی شهرداریهای شهرهای اطراف است، چرا که کنترل این حجم از تردد، ظرفیت اجرایی فراتر از یک شهرداری واحد را میطلبد و این ادارهکل بر اجرای دقیق این مصوبات نظارت خواهد داشت.