به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، دهقان گفت: با افزایش ۶۰ درصدی ظرفیت ذخیره‌سازی این ماده گندزدا، توان عملیاتی شرکت در تأمین پایدار، ایمن و بهداشتی آب شرب و مدیریت شرایط اضطراری و پدافند غیرعامل به‌طور قابل توجهی ارتقا یافته است.

مدیر مرکز پایش و نظارت بر کیفیت آب و فاضلاب استان یزد، از تخلیه نخستین محموله آب ژاول در مخزن شحنه خبر داد و اظهار کرد: این مخزن با هدف افزایش ظرفیت ذخیره‌سازی مواد گندزدا، ارتقای پدافند غیرعامل و تقویت پایداری فرآیند گندزدایی آب شرب راه‌اندازی شده است.

وی مبلغ هزینه شده برای اجرای این پروژه را بیش از ۶ میلیارد ریال عنوان کرد و افزود: مخازن ذخیره آب ژاول پیش‌تر از محل اعتبارات عمرانی سال ۱۴۰۴ خریداری شده بود و تجهیزات جانبی شامل پمپ، لوله و اتصالات مورد نیاز نیز طی هفته گذشته نصب و آماده بهره‌برداری شد.

دهقان با بیان اینکه بهره‌برداری از این مجموعه ظرفیت ذخیره‌سازی آب ژاول را ۲۵ هزار لیتر افزایش داده است، تصریح کرد: پراکندگی محل‌های ذخیره آب ژاول، ضمن ایجاد مزیت پدافندی، دسترسی سریع‌تر به این ماده را برای شهرستان‌های یزد، اشکذر، زارچ، میبد و اردکان فراهم می‌کند.

مدیر مرکز پایش و نظارت بر کیفیت آب و فاضلاب استان یزد خاطرنشان کرد: این مخزن در مواقع افزایش مصرف آب یا بروز اختلال در عملکرد سامانه‌های گندزدایی، به‌عنوان منبع پشتیبان اضطراری برای گندزدایی آب خروجی مخزن شحنه مورد استفاده قرار خواهد گرفت و نقش مهمی در حفظ کیفیت و سلامت آب شرب مشترکان ایفا می‌کند.