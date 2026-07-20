طرح توسعه شهری محدودهی یخدان مویدی کرمان امروز با تکریم از خانواده شهیدان حبیب ا... امیری و سعید سلمانی میرزایی به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان،شهردار کرمان در این مراسم گفت: این بوستان با اعتبار ۱۵۰ میلیارد ریال، به شکل امانی به همت شهرداری منطقه پنج شهر کرمان، در وسعت ۵۰۰۰ متر مربع افتتاح شده و به زودی بهسازی مرحله دوم اجرا می شود.

محسن تویسرکانی افزود: یخدان مویدی از اماکن تاریخی کرمان و مورد توجه همشهریان و در این طرح توسعه شهری، توانستیم سی‌امین بوستان را با بهترین مصالح طراحی و اجرا کنیم.

وی با اشاره به برقراری عدالت در توسعه مناطق مختلف شهر ی، در حوزه آسفالت، بهسازی بوستان‌ها و پیاده‌روسازی، افزود: به شکل متناسب به همه مناطق رسیدگی می‌شود و پیش‌بینی می‌کنیم حتی در شرایط جنگی تا پایان سال، بهسازی و زیباسازی بخش زیادی از شهر را انجام دهیم.

تویسرکانی یادآور شد: شهر بلوک‌بندی شده و با در نظر گرفتن امکانات و طبق اولویت کار انجام می‌شود.

شهردار کرمان با اشاره به تداوم اجرای این پروژه بر اهمیت حفظ اصالت در بافت تاریخی تأکید کرد و گفت: این طرح با هدف افزایش جذابیت بصری و فراهم‌سازی شرایط مناسب برای حضور شهروندان و گردشگران و با استفاده از مصالح همخوان با معماری سنتی در حال اجراست.

بگفته وی یخدان مؤیدی یکی از شاخص‌ترین بنا‌های تاریخی کرمان است و همه مراحل اجرایی با رعایت دقیق اصول معماری سنتی و با همکاری و هماهنگی اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری در دست اجرا است.

این آیین با اجرای ورزش تیم زورخانه نونهالان شهرستان کرمان همراه بودو شهردار کرمان دو قاب عکس از تمثال شهید حبیب‌الله امیری و شهید سعید سلمانی میرزایی، رابه خانواده‌های این دو شهید اهدا کرد.