وزارت آموزش و پرورش، زمان برگزاری امتحانات نهایی دانش آموزان پایه های یازدهم و دوازدهم را اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، وزارت آموزش و پرورش اعلام کرد: بر اساس تصمیم ستاد عالی آزمون ها، امتحانات نهایی پایه یازدهم تمامی رشته‌های تحصیلی، در روز چهارشنبه ۳۱ تیر ۱۴۰۵ در همه استان‌های کشور، بجز استان هرمزگان، مطابق برنامه ابلاغی، برگزار خواهد شد.

امتحانات نهایی پایه دوازدهم نیز در روز پنجشنبه، یکم مرداد ۱۴۰۵ در تمامی استان‌های کشور، از جمله در استان هرمزگان مطابق برنامه برگزار می‌شود.