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مدیر برق شهرستان میبد، از تعویض صدها کنتور و تجهیزات حفاظتی در شهرستان میبد خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، فاتحی گفت: این شهرستان دارای ۶۸ هزار و ۶۴۸ مشترک است که از این تعداد ۵۴ هزار و ۵۴ مشترک خانگی، ۱۰ هزار و ۷۲۸ مشترک تجاری، ۶۳۶ مشترک صنعتی و ۵۰۹ مشترک کشاورزی هستند.
وی اضافه کرد: یکهزار و ۱۲۹ مشترک دیماندی در میبد وجود دارد که ۷۵۲ مشترک آنها دارای دیماند بالای ۵۰ کیلووات هستند و اجرای برنامههای مدیریت بار در این بخش از اهمیت ویژهای برخوردار است.
مدیر برق شهرستان میبد گفت: کنترلپذیر شدن صدها کنتور، تعویض تجهیزات حفاظتی و پایش مستمر شبکه، زمینه مدیریت بهتر بار، کاهش خاموشیها و افزایش پایداری تأمین برق میبد را فراهم کرده است و این اقدامات در راستای خدمترسانی مطلوبتر به مشترکان و عبور موفق از پیک مصرف ادامه خواهد داشت.