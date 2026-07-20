طرح دست‌های مهربانی سالمندان ، طرح مراقبت همراه خانواده‌های دارای فرزندان چند قلو و شبکه ملی کلینیک‌های مددکاری اجتماعی، امروز همزمان با سراسر کشور در کرمان بهره‌برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان؛مدیرکل بهزیستی استان گفت: طرح دست‌های مهربانی سالمندان، برای تعامل بین نسلی راه اندازی و کودکان و نوجوانانی که از نعمت پدر و مادر محروم هستند؛ از تجارب سالمندان بهره می گیرند.

وحیدزاده افزود: در طرح مراقبت همراه خانواده‌های با فرزندان چند قلو نیز، به خانم‌های داوطلب آموزش داده میشود تا در طول روز به مادران دارای فرزند چند قلو، برای نگهداری و اموزش فرزندان کمک کنند

مدیرکل بهزیستی استان هدف از اجرای این طرح را ارتقای کیفیت خدمات تربیتی و مراقبتی ، کاهش فشار‌های روانی و اقتصادی و افزایش تاب اوری خانواده‌های دارای فرزند چند قلو اعلام کرد.

به گفته وحید زاده در حال حاضر ۱۵۵۶ خانوار در استان فرزند دوقلو و ۹۹ خانوار فرزند ۳ قلو و بیشتر دارند.

وی همچنین درباره آغاز بکار شبکه ملی مددکاری نیز گفت: در حال حاضر ۳۲ کلینیک مددکاری از بهزیستی استان مجوز دریافت کردند که ۲۳ درمانگاه( کلینیک) فعال هستند.

وحید زاده گفت: شبکه ملی مددکاری برای هم افزایی بین مددکاران اجتماعی برای تسهیل خدمات مددکاری به جامعه و گروه‌های هدف تشکیل شده است.

با حضورسیدحسن موسوی چلک معاون سلامت اجتماعی بهزیستی کشور به صرت بر خط و با حضور علیرضا وحیدزاده مدیرکل بهزیستی استان کرمان سه طرح دستهای مهربانی سالمندان ، مراقب همراه خانواده های دارای فرزند چند قلو ، شبکه ملی کلینیک های مددکاری اجتماعی در مرکز نگهداری از فرزندان دختر بدسرپرست و بی سرپرست مهر مادری افتتاح شد.