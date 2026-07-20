سفرای جمهوری اسلامی ایران در ایتالیا، فرانسه و انگلیس به صورت جداگانه با وزیر امور خارجه دیدار و گفت و گو کردند.

دیدار سفرای جمهوری اسلامی ایران در ایتالیا، فرانسه و انگلیس با وزیر امور خارجه

دیدار سفرای جمهوری اسلامی ایران در ایتالیا، فرانسه و انگلیس با وزیر امور خارجه

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، محمد رضا صبوری، محمد امین نژاد و سید علی موسوی سفرای جمهوری اسلامی ایران در رم، پاریس و لندن امروز دو‌شنبه طی دیدار‌های جداگانه با عباس عراقچی، وزیر امور خارجه، دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

در این دیدارها، آخرین وضعیت روابط دوجانبه جمهوری اسلامی ایران با ایتالیا، فرانسه و انگلیس، تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی و نیز روند مناسبات ایران با کشور‌های اروپایی مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.

سفرای کشورمان نزد سه کشور اروپایی همچنین گزارش‌هایی از آخرین تحولات حوزه مأموریت خود، روند تعاملات سیاسی و دیپلماتیک و مهم‌ترین موضوعات در دستور کار روابط با کشور‌های محل مأموریت ارائه کردند.

وزیر امور خارجه با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری از همه ظرفیت‌های دیپلماسی برای صیانت از منافع ملی، بر تداوم رایزنی‌های فعال، تبیین مواضع اصولی جمهوری اسلامی ایران و پیگیری مسئولانه مسائل دوجانبه و چندجانبه با کشور‌های اروپایی تأکید کرد.