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معاون آموزش و پژوهش جمعیت هلالاحمر استان یزد از برگزاری دورههای تخصصی امداد، ایمنی و مدیریت بحران برای موکبداران اربعین خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، دریایی گفت: این آموزشها در قالب طرح «هر موکب، یک پایگاه امداد و نجات» و با هدف افزایش آمادگی خادمان برای مواجهه با حوادث احتمالی اجرا میشود.
وی با اشاره به آغاز برنامههای آموزشی ویژه اربعین اظهار کرد: دورهای هشتساعته برای آموزش اصول ایمنی، امدادرسانی و مدیریت بحران طراحی شده است که موکبداران و نیروهای همراه آنان، آن را بهصورت حضوری پشت سر میگذارند.
دریایی افزود: این دورهها با محوریت طرح «هر موکب، یک پایگاه امداد و نجات» برگزار میشود تا موکبها بتوانند در صورت بروز شرایط اضطراری، چه در داخل کشور و چه در مسیرهای منتهی به عتبات عالیات در عراق، واکنش سریعتر و مؤثرتری داشته باشند.
معاون آموزش و پژوهش جمعیت هلالاحمر استان یزد ادامه داد: مدیریت تجمعات انبوه، پیشگیری و مقابله با گرمازدگی، جلوگیری از مسمومیتها، اصول احیای قلبیریوی و آشنایی با مخاطرات رایج در مسیر پیادهروی اربعین، از مهمترین سرفصلهای این دوره آموزشی است.