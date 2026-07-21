معاون آموزش و پژوهش جمعیت هلال‌احمر استان یزد از برگزاری دوره‌های تخصصی امداد، ایمنی و مدیریت بحران برای موکب‌داران اربعین خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، دریایی گفت: این آموزش‌ها در قالب طرح «هر موکب، یک پایگاه امداد و نجات» و با هدف افزایش آمادگی خادمان برای مواجهه با حوادث احتمالی اجرا می‌شود.

وی با اشاره به آغاز برنامه‌های آموزشی ویژه اربعین اظهار کرد: دوره‌ای هشت‌ساعته برای آموزش اصول ایمنی، امدادرسانی و مدیریت بحران طراحی شده است که موکب‌داران و نیرو‌های همراه آنان، آن را به‌صورت حضوری پشت سر می‌گذارند.

دریایی افزود: این دوره‌ها با محوریت طرح «هر موکب، یک پایگاه امداد و نجات» برگزار می‌شود تا موکب‌ها بتوانند در صورت بروز شرایط اضطراری، چه در داخل کشور و چه در مسیر‌های منتهی به عتبات عالیات در عراق، واکنش سریع‌تر و مؤثرتری داشته باشند.

معاون آموزش و پژوهش جمعیت هلال‌احمر استان یزد ادامه داد: مدیریت تجمعات انبوه، پیشگیری و مقابله با گرمازدگی، جلوگیری از مسمومیت‌ها، اصول احیای قلبی‌ریوی و آشنایی با مخاطرات رایج در مسیر پیاده‌روی اربعین، از مهم‌ترین سرفصل‌های این دوره آموزشی است.