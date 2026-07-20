جزیره خارگ محکم و پویا ایستاده است

جزیره خارگ نقشی راهبردی در اقتصاد ایران دارد و در دفاع مقدس هشت ساله، با اینکه دو هزار و هشتصد و هشتاد و هشت بار بمباران شد، صادرات نفت ان قطع نشد.خارگ اکنون هم محکم و پویا ایستاده است و یک ایران پشتیبانش است.