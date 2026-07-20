به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ در نشست شورای قضایی استان، اعضا درباره بررسی میدانی و اتخاذ تصمیم‌های لازم برای آماده‌سازی زیرساخت‌های پایانه مرزی مهران در ایام اربعین حسینی بحث و تبادل نظر کردند.

مدیریت تردد و حمل‌ونقل، امنیت و مدیریت جمعیت، بهداشت و درمان، رفاه و پشتیبانی زوار، نقش رسانه‌ها در مدیریت فرهنگی و اجتماعی اربعین و نیز خدمات شهری و محیط زیست و نیز مدیریت بحران و شرایط اضطراری؛ از مهم‌ترین موضوعات مطرح شده در این نشست بود.

رئیس کل دادگستری استان در این نشست از تشکیل شعب نگهبانی ویژه قضایی در مرز مهران و مسیر‌ها و مراکز پرتردد خبر داد و گفت: هیئت‌های صلح و شورا‌های حل اختلاف نیز برای حل سریع اختلافات احتمالی میان زائران در مرز مهران حضور خواهند داشت.

علی محمدی به نقش راهداری در روان‌سازی ترافیک محور‌های منتهی به مهران اشاره کرد و خواستار ایمن‌سازی راه‌ها، تفکیک مسیر‌های ورود و خروج زائران، پیش بینی خودروگاه‌های کافی و نیز حمل و نقل درون شهری و برون شهری و استقرار تیم‌های امداد جاده‌ای در مرز مهران شد.

همچنین دیروز اعضای شورای قضایی استان از مسیر مواصلاتی مرز مهران و پایانه برکت و نیز میدان اربعین مهران بازدید و از نزدیک مسائل و مشکلات این مرز را رصد و پیگیری کردند.