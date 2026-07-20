\n\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634\u00a0\u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648 \u0633\u06cc\u0645\u0627\u06cc \u06a9\u0647\u06af\u06cc\u0644\u0648\u06cc\u0647 \u0648 \u0628\u0648\u06cc\u0631\u0627\u062d\u0645\u062f\u060c \u0627\u06a9\u0648\u0627\u0646 \u067e\u0627\u06cc\u0645\u0631\u062f \u06af\u0641\u062a: \u0645\u0633\u0644\u0645 \u062e\u0634\u0646\u0648\u062f\u06cc \u0627\u0632 \u0633\u0627\u062f\u0627\u062a \u0634\u0627\u0647 \u063a\u0627\u0644\u0628 \u0634\u0647\u0631\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0645\u0627\u0631\u06af\u0648\u0646 \u06f3\u06f5 \u0633\u0627\u0644\u0647 \u0628\u0631 \u0627\u062b\u0631 \u062a\u0635\u0627\u062f\u0641 \u062f\u0686\u0627\u0631 \u0645\u0631\u06af \u0645\u063a\u0632\u06cc \u0634\u062f.\n\u0645\u0633\u0626\u0648\u0644 \u0648\u0627\u062d\u062f \u0641\u0631\u0627\u0647\u0645\u200c\u0622\u0648\u0631\u06cc \u067e\u06cc\u0648\u0646\u062f \u0627\u0639\u0636\u0627\u06cc \u0645\u0639\u0627\u0648\u0646\u062a \u062f\u0631\u0645\u0627\u0646 \u062f\u0627\u0646\u0634\u06af\u0627\u0647 \u0639\u0644\u0648\u0645 \u067e\u0632\u0634\u06a9\u06cc \u06cc\u0627\u0633\u0648\u062c \u0627\u0641\u0632\u0648\u062f: \u06a9\u0628\u062f \u0648 \u06f2 \u06a9\u0644\u06cc\u0647 \u0645\u0631\u062d\u0648\u0645 \u062e\u0634\u0646\u0648\u062f\u06cc \u0627\u0632 \u0628\u062f\u0646 \u062c\u062f\u0627 \u0648 \u0628\u0647 \u0628\u06cc\u0645\u0627\u0631\u0627\u0646 \u0646\u06cc\u0627\u0632\u0645\u0646\u062f \u0627\u0647\u062f\u0627\u0621 \u0634\u062f.\n\n\n