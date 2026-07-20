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داستان ترامپ و امضایش

امضایی بی‌اعتبار که بر روی هر برگه‌ای زده شد جز نقض عهد آورده‌ای نداشت.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۴/۲۹- ۲۲:۰۰
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برچسب ها: ترامپ ، نقض عهد ، عهد شکنی ، تفاهم نامه
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