این روز‌ها که مردم نجیب و شجاع جنوب کشور مورد تهاجم آمریکای جنایتکار قرار گرفته‌اند، قلوب تمام ایرانیان از جمله کرمانیان کشوردوست درکنار آنان قرار دارد و به یاد آنان می‌تپد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان؛ مسعود محمدی خبرنگار وگروه اعزامی صداوسیمای مرکز کرمان با حضور درجاسک هرمزگان روند زندگی مردم با صلابت و عزتمند مناطق جنوبی را روایت کرده است.

بلافاصله پس از حمله موشکی آمریکا و رژیم صهیونیستی به تأسیسات برق و پمپ‌های آب‌شیرین‌کن اسکله روستای بونجی، عملیات تعمیر و بازسازی با بسیج کامل امکانات و حضور شبانه‌روزی نیرو‌های فنی و اجرایی آغاز شد.

با اجرای اقدامات جهادی و تأمین تجهیزات مورد نیاز، این آب‌شیرین‌کن کمتر از ۴۸ ساعت پس از حادثه دوباره وارد مدار بهره‌برداری شد و روند تأمین آب شرب مناطق تحت پوشش به شرایط پایدار باز گشت.

آب‌شیرین‌کن بونجی وظیفه تأمین آب آشامیدنی ۲۰ روستای منطقه را بر عهده داردو این عملیات با حمایت استاندار هرمزگان، تلاش جهادی مجموعه آب و فاضلاب استان، شرکت توزیع نیروی برق، سرمایه‌گذار طرح و همچنین پیگیری‌های دستگاه قضایی و مسئولان شهرستان به سرانجام رسید.