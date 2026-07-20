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بیستوهشتمین رویداد ملی «تاثُریا» با محور «شهرکهای صنعتی در مسیر اقتصاد دانشبنیان» ۳۱ تیرماه به میزبانی استان قزوین برگزار میشود؛ رویدادی که با هدف پیوند میان صنعت، دانشگاه، شرکتهای دانشبنیان و سرمایهگذاران، زمینه حل مسائل واحدهای تولیدی و توسعه اقتصاد دانشبنیان را فراهم میکند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، معاون علمی و پژوهشی سپاه صاحبالامر استان قزوین در برنامه گفتوگوی ویژه خبری با بیان اینکه این رویداد تنها متعلق به یک دستگاه نیست، گفت: برگزاری آن حاصل همکاری استانداری، دانشگاهها، شرکت شهرکهای صنعتی، ادارهکل صنعت، معدن و تجارت، اتاق بازرگانی و دیگر نهادهای استان است و سپاه نیز در کنار سایر دستگاهها در اجرای این رویداد نقشآفرینی میکند.
عباسی با اشاره به انتخاب قزوین به عنوان میزبان این دوره افزود: پس از برگزاری نشستهای متعدد با مدیران استان، با توجه به صنعتی بودن قزوین، وجود ۱۷ شهرک و ناحیه صنعتی و استقرار نخستین شهر صنعتی کشور در این استان، محور «شهرکهای صنعتی در مسیر اقتصاد دانشبنیان» برای رویداد انتخاب شد تا با تجمیع ظرفیتها، زمینه رفع چالشهای صنعت و حرکت به سمت دانشبنیان شدن واحدهای تولیدی فراهم شود.
وی هدف اصلی این رویداد را ایجاد ارتباط مؤثر میان صنعت، دانشگاه، فناوران، صاحبان ایده، شرکتهای دانشبنیان، صندوقهای سرمایهگذاری و سرمایهگذاران عنوان کرد و گفت: این رویداد در پی ایجاد یک گفتمان ملی برای توسعه اقتصاد دانشبنیان است تا فاصله موجود میان ظرفیتهای علمی و نیازهای صنعت کاهش یابد و اعتماد میان این بخشها تقویت شود.
معاون علمی و پژوهشی سپاه صاحبالامر استان قزوین با بیان اینکه رویداد تاثُریا از جنس نمایشگاه یا همایش نیست، اظهار کرد: این برنامه به صورت کارگاه اجرایی و نشستهای رودررو (B۲B) برگزار میشود و فناوران و صاحبان کسبوکار به طور مستقیم با صندوقهای سرمایهگذاری و سرمایهگذاران مذاکره خواهند کرد تا زمینه تجاریسازی طرحها و جذب سرمایه فراهم شود.
عباسی افزود: بیش از ۲۰۰ طرح و فناوری از سراسر کشور به دبیرخانه رویداد ارسال شده که پس از داوریهای استانی و ارزیابی نهایی توسط دانشگاه صنعتی شریف، ۱۱۰ طرح برای حضور در بخش اصلی رویداد پذیرفته شدهاند. همچنین برای طرحهایی که به مرحله نهایی راه نیافتهاند نیز بخش نمایشگاهی پیشبینی شده است تا امکان معرفی توانمندیها و جلب نظر سرمایهگذاران را داشته باشند.
وی با اشاره به حضور ۲۲ صندوق سرمایهگذاری در این رویداد گفت: این تعداد صندوق در مقایسه با دورههای گذشته یک رکورد محسوب میشود و استقبال گسترده سرمایهگذاران و فناوران نشاندهنده شکلگیری اعتماد میان زیستبوم فناوری و بخش صنعت است.
معاون علمی و پژوهشی سپاه صاحبالامر استان قزوین، برگزاری کارگاه تخصصی «اعتبار مالیاتی» را از دیگر برنامههای این رویداد برشمرد و گفت: معرفی ظرفیتهای قانونی اعتبار مالیاتی برای واحدهای تولیدی، صنایع را به سرمایهگذاری در تحقیق و توسعه و حرکت به سمت دانشبنیان شدن ترغیب میکند و استان قزوین به دلیل جایگاه صنعتی خود میتواند بهره قابل توجهی از این ظرفیت ببرد.
عباسی با تأکید بر اینکه شرکتهای کوچک و متوسط از مخاطبان اصلی این رویداد هستند، افزود: این واحدها به دلیل انعطافپذیری بیشتر و ریسکپذیری بالاتر، ظرفیت مناسبی برای توسعه فناوری و نوآوری دارند و حمایت از آنها میتواند به افزایش تولید، اشتغال و حل مسائل صنعتی استان منجر شود.
وی با اشاره به برنامهریزی برای پیگیری نتایج رویداد پس از پایان آن گفت: برای هر میز مذاکره، دبیر و منشی پیشبینی شده است تا توافقهای میان سرمایهگذاران و فناوران در قالب صورتجلسه و تفاهمنامه ثبت شود و پس از پایان رویداد نیز روند اجرای مصوبات و توافقها توسط دبیرخانه پیگیری خواهد شد.
عباسی بزرگترین سرمایه استان قزوین را نیروی انسانی متخصص و دانشگاههای آن دانست و اظهار کرد: اگر ارتباط میان دانشگاه و صنعت به شکل مؤثر برقرار شود، زمینه شکلگیری یک تحول جدی در حوزه اقتصاد دانشبنیان استان فراهم خواهد شد و بسیاری از نیازهای صنعتی با اتکا به توان داخلی و فناوری بومی برطرف میشود.
بیستوهشتمین رویداد ملی تاثُریا صبح روز چهارشنبه ۳۱ تیرماه از ساعت ۸ در دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین آغاز میشود و فناوران، صاحبان صنایع، سرمایهگذاران و علاقهمندان میتوانند در این رویداد حضور یابند.