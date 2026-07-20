مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان با تشریح جایگاه راهبردی این استان در تأمین آب و برق کشور گفت: حدود ۷۵ درصد برق‌آبی ایران در خوزستان تولید می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، عباس صدریان‌فر امروز، دوشنبه ۲۹ تیرماه در ستاد مدیریت بحران استان اظهار کرد: سازمان آب و برق خوزستان به‌دلیل گستره مأموریت‌های خود، یکی از مهم‌ترین مجموعه‌های تخصصی کشور به شمار می‌رود و مسئولیت بخش قابل توجهی از مدیریت منابع آب و برق کشور را بر عهده دارد.

وی افزود: حدود ۷۵ درصد برق‌آبی کشور در خوزستان تولید می‌شود و این استان علاوه بر مدیریت پنج تالاب مهم، بیش از ۱۰۶ کیلومتر مرز آبی و نزدیک به یک‌هزار کیلومتر سواحل دریایی را نیز در حوزه مأموریت‌های خود دارد.

صدریان فر با اشاره به نقش این استان در امنیت غذایی کشور بیان داشت: با وجود شرایط اقلیمی و کاهش بارندگی، خوزستان در سال گذشته رکورد تولید گندم کشور را به ثبت رساند و این موفقیت حاصل برنامه‌ریزی و مدیریت منابع آب بود.

مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان با بیان اینکه در سال آبی گذشته بارندگی مؤثری در استان ثبت نشد، تصریح کرد: با وجود این شرایط و همچنین همزمانی با وضعیت جنگی، نیروگاه‌های برق‌آبی خوزستان عملکرد مطلوبی داشتند و امسال یکی از بهترین سال‌های تولید برق‌آبی در زنجیره سدهای کارون رقم خورد.

وی ادامه داد: همه ۴۵ واحد نیروگاهی استان در آمادگی کامل قرار دارند و با حداکثر ظرفیت برای تأمین برق کشور فعالیت می‌کنند.

صدریان فر در پایان با اشاره به اجرای طرح‌های آبرسانی در استان، بر ضرورت رفع موانع اجرایی و تسریع در اجرای پروژه‌های زیرساختی برای تأمین پایدار آب و برق تأکید کرد.