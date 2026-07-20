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تشکیل زنجیره انسانی در کنار خلیج همیشه فارس

مردم بندرعباس عصر امروز با حضور در کنار آب‌های نیلگون خلیج فارس، اتحاد و انسجامشان را برای حفاظت از تنگه هرمز به رخ دشمن کشیدند.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۴/۲۹- ۲۱:۴۷
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برچسب ها: بندرعباس ، زنجیره انسانی ، خلیج همیشه فارس ، تنگه هرمز ، اقتدار ملت ایران ، اقتدار نظامی ایران
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