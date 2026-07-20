به گزارش خبرگزاری صداوسیما ؛ حجت‌الاسلام‌ موسوی‌مقدم نماینده ولی فقیه در بنیاد شهید و امور ایثاگران در این نشست بر ضرورت توجه ویژه به ابعاد محتوایی برنامه‌های اربعین تأکید کرد و گفت: برنامه‌های فرهنگی باید با محوریت تبیین فرهنگ ایثار، شهادت، مقاومت و معارف عاشورا طراحی و اجرا شوند تا بتوانند پیام شهدا را به زائران و مخاطبان منتقل کنند.

یعقوب سلیمانی، معاون فرهنگی و آموزشی بنیاد شهید و امور ایثارگران در ادامه با اشاره به تجربه موفق برنامه‌های فرهنگی بنیاد در مناسبت‌های ملی و مذهبی، اظهار کرد: در آیین تشییع پیکر مطهر شهدای خدمت و دیگر مناسبت‌های ملی، اقدامات فرهنگی ارزشمند و اثرگذاری با همکاری دستگاه‌های مختلف انجام شد که این تجربه می‌تواند در اجرای برنامه‌های اربعین نیز مورد استفاده قرار گیرد.

وی بر ضرورت هم‌افزایی میان بنیاد شهید، بعثه مقام معظم رهبری در ستاد مرکزی اربعین و دیگر مجموعه‌های فرهنگی تأکید کرد و گفت: اربعین حسینی ظرفیت کم‌نظیری برای تبیین فرهنگ ایثار و شهادت و معرفی سیره شهدا به ملت‌های مختلف است و باید از این فرصت به بهترین شکل بهره‌برداری شود.

حجت‌الاسلام حمید احمدی، نماینده بعثه مقام معظم رهبری در ستاد مرکزی و رئیس کمیته فرهنگی آموزشی ستاد مرکزی اربعین، با تشریح برنامه‌های فرهنگی پیش‌بینی‌شده برای اربعین حسینی، از برگزاری آیین گرامیداشت «قائد شهید» در دوازدهم ماه صفر خبر داد و گفت: همچنین همزمان با پانزدهم صفر، مراسم گرامیداشت این شهید والامقام در تمامی موکب‌های پیش‌بینی‌شده برگزار خواهد شد.

وی همچنین از برگزاری مراسم بزرگداشت ۸۶ شهید عراقی جنگ رمضان در شهر کربلای معلی خبر داد و گفت: این برنامه یکی از اقدامات مشترک فرهنگی در راستای تبیین فرهنگ مقاومت و تجلیل از شهدای جبهه اسلام است. همایش‌های فرهنگی و بین‌المللی با موضوع شهدای مقاومت، همایش شهدای میناب، همایش شهدای ناو دنا، همایش «رهبر شهید» و همایش شهدای خانوادگی در شهر‌های نجف و کربلا نیز در حال برنامه ریزی است که باید درباره ابعاد اجرایی و محتوایی آنها تصمیم‌گیری شود.

در ادامه این نشست، راهکار‌های توسعه همکاری‌های مشترک بنیاد شهید و امور ایثارگران و بعثه مقام معظم رهبری برای اجرای برنامه‌های فرهنگی و تبیینی در ایام اربعین حسینی مورد بررسی قرار گرفت و درباره نحوه برگزاری برنامه‌های پیش‌بینی‌شده در شهر‌های نجف اشرف و کربلای معلی تبادل نظر شد.