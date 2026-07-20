معاون فرهنگی و اجتماعی فرماندهی انتظامی استان کرمان بر تغییر پارادایم پلیس از نهاد مقابله‌محور به سازمان اجتماعیِ دانش‌بنیان تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان؛ معاون فرهنگی و اجتماعی فرماندهی انتظامی استان کرمان، در نشست تخصصی با نخبگان و مراسم رونمایی از آثار پژوهشی، بر تغییر پارادایم پلیس از نهاد مقابله‌محور به سازمان اجتماعیِ دانش‌بنیان تأکید کرد.

سرهنگ غفوری افزود: با اعتقاد به اینکه بسیاری از آسیب‌ها پیش از وقوع، با تحلیل‌های علمی قابل پیشگیری هستند، متخصصان و مشاوران علمی به عنوان بازوان تحلیلی در شناسایی عوامل خطر و رفتارشناسی مجرمانه در کنار پلیس قرار گرفته‌اند.

سرهنگ غفوری ادامه داد: حمایت از تولید محتوای تخصصی (کتاب و مقالات علمی) در حوزه سلامت روان و آسیب‌های اجتماعی، به عنوان یک سیاست راهبردی با دو هدف دنبال می‌شود:

۱- ارتقای ادبیات علمی حوزه پیشگیری.

۲- افزایش سواد عمومی جهت تحکیم بنیان خانواده و کاهش بستر‌های جرم‌زا

معاون فرهنگی و اجتماعی فرماندهی انتظامی استان کرمان با تکیه بر تعامل پلیس با مراکز پژوهشی و نخبگان دانشگاهی پژوهش‌محوری را به عنوان اصلی‌ترین مؤلفه برای ارتقای ضریب امنیت اجتماعی و کارآمدی پلیس در عصر حاضر خواند.