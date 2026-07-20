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معاون فرهنگی و اجتماعی فرماندهی انتظامی استان کرمان بر تغییر پارادایم پلیس از نهاد مقابلهمحور به سازمان اجتماعیِ دانشبنیان تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان؛ معاون فرهنگی و اجتماعی فرماندهی انتظامی استان کرمان، در نشست تخصصی با نخبگان و مراسم رونمایی از آثار پژوهشی، بر تغییر پارادایم پلیس از نهاد مقابلهمحور به سازمان اجتماعیِ دانشبنیان تأکید کرد.
سرهنگ غفوری افزود: با اعتقاد به اینکه بسیاری از آسیبها پیش از وقوع، با تحلیلهای علمی قابل پیشگیری هستند، متخصصان و مشاوران علمی به عنوان بازوان تحلیلی در شناسایی عوامل خطر و رفتارشناسی مجرمانه در کنار پلیس قرار گرفتهاند.
سرهنگ غفوری ادامه داد: حمایت از تولید محتوای تخصصی (کتاب و مقالات علمی) در حوزه سلامت روان و آسیبهای اجتماعی، به عنوان یک سیاست راهبردی با دو هدف دنبال میشود:
۱- ارتقای ادبیات علمی حوزه پیشگیری.
۲- افزایش سواد عمومی جهت تحکیم بنیان خانواده و کاهش بسترهای جرمزا
معاون فرهنگی و اجتماعی فرماندهی انتظامی استان کرمان با تکیه بر تعامل پلیس با مراکز پژوهشی و نخبگان دانشگاهی پژوهشمحوری را به عنوان اصلیترین مؤلفه برای ارتقای ضریب امنیت اجتماعی و کارآمدی پلیس در عصر حاضر خواند.