به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ طرح بازارچه مرزی هلاله شمالی، امروز در نشست کمیسیون اقتصادی دولت که با حضور معاون اقتصادی وزیر کشور، اعضای کمیسیون و معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری ایلام برگزار شد؛ به تصویب رسید.

تصویب بازارچه مرزی «هلاله شمالی» در کمیسیون اقتصادی دولت، گام مهمی برای رونق اقتصاد مرزنشینان ایلامی است؛ موضوعی که توسعه صادرات، افزایش دادوستد با عراق و کشور‌های منطقه، تقویت مبادله‌های بازرگانی و شتاب‌بخشی به توسعه اقتصادی استان را به همراه خواهد داشت.

بر پایه این گزارش، پیگیری برای تصویب و راه‌اندازی بازارچه مرزی چنگوله در مهران نیز به عنوان یکی از اولویت‌های دیپلماسی مرزی استاندار ایلام ادامه دارد و مسئولان استان امیدوارند این مطالبه نیز در آینده نزدیک محقق شود.