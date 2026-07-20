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ریس سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران گفت: در پی خسارات وارد شده به سه هزار واحد صنعتی در جریان جنگ ۴۰ روزه اخیر، دولت با تامین منابع مالی و پرداخت تسهیلات، برنامه بازسازی و بازگشت سریع این واحدها به چرخه تولید را در دستور کار قرار داده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان،سمیعی نژاد در جلسه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی لرستان افزود: دولت خود را موظف به حمایت از واحدهای تولیدی آسیبدیده میداند و فرآیند برآورد خسارتها با همکاری کارشناسان رسمی دادگستری و وزارت صمت آغاز شده است.
وی گفت: پس از نهایی شدن ارزیابیها، اعتبارات و تسهیلات مورد نیاز برای بازسازی واحدهای آسیبدیده اختصاص خواهد یافت تا این واحدها در کوتاهترین زمان ممکن فعالیت خود را از سر بگیرند.
ریس سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران با تاکید بر اینکه حفظ تولید، اشتغال و تامین نیازهای اساسی مردم از اولویتهای دولت است،خاطرنشان کرد: صنعتگران کشور در شرایط دشوار نیز اجازه ندادند چرخه تولید متوقف شود و تامین کالاهای مورد نیاز مردم با مشکل مواجه گردد.
معاون وزیر صمت با اشاره به ناترازی انرژی افزود: سیاست وزارتخانه بر آن است که واحدهای تولیدی در اولویت قطع برق قرار نگیرند، زیرا تداوم فعالیت صنایع نقش مستقیمی در حفظ اشتغال و معیشت مردم دارد.
سمیعینژاد همچنین از پیگیری اجرای مصوبه پرداخت ۷۰۰ هزار میلیارد تومان سرمایه در گردش برای حمایت از واحدهای تولیدی خبر داد و تاکید کرد: بانکها باید این منابع را به سمت بخش تولید هدایت کنند.
وی با اشاره به طرحهای مهم صنعتی لرستان گفت: کارخانه پارسیلون در اولویت حمایت وزارت صمت قرار دارد و مذاکرات لازم برای ازسرگیری تولید و تامین نیازهای جمعیت هلالاحمر از این واحد انجام شده است.
ریس سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران افزود: تکمیل طرح فولاد ازنا، بهرهبرداری از پروژه آهک هیدراته پلدختر و کارخانه تولید کاغذ از سنگ الیگودرز نیز در دستور کار قرار دارد و تلاش میشود بخشی از این طرحها تا هفته دولت به بهرهبرداری برسند.
سمیعینژاد همچنین از برنامهریزی برای واگذاری ۱۹ پهنه معدنی لرستان به بخش خصوصی، برگزاری دورههای رایگان آموزش تخصصی معدن و حمایت از شرکتهای دانشبنیان حوزه معدن و صنایع معدنی خبر داد.
وی در پایان بر تعامل دولت و بخش خصوصی برای رفع موانع تولید تاکید کرد و گفت: با همافزایی دستگاههای اجرایی و فعالان اقتصادی، زمینه توسعه سرمایهگذاری، اشتغال و رونق تولید در لرستان بیش از پیش فراهم خواهد شد.