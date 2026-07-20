پخش زنده
امروز: -
فرمانده انتظامی تالش از دستگیری ۴ نفر هنگام حفاری غیرمجاز در یکی از بخشهای این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان؛ سرهنگ عباس حقیقی نیا بابیان اینکه هرگونه حفاری و کاوش غیرمجاز برای به دست آوردن اموال تاریخی و آثار باستانی ممنوع بوده و با متخلفان برابر قانون برخورد میشود گفت: در پی گزارش یک فقره حفاری غیرمجاز در محوطهی خانهای در یکی از بخشهای شهرستان تالش، بلافاصله به محل وقوع جرم اعزام شدند و ۴ نفر را هنگام حفاری غیرمجاز دستگیر کردند.
وی میانگین سن این ۴ متهم را بین ۳۹ تا ۴۴ سال اعلام کرد و افزود: متهمان برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند و در این باره یک دستگاه فلزیاب کشف و ضبط شد.