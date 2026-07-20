به گزارش خبرگزاری صداوسیما، حجت‌الاسلام استقامت، مسئول گروه تبلیغ و نماز کمیته فرهنگی و آموزشی اربعین، در نشست مسئولان کمیته‌های فرهنگی اربعین با اشاره به اهمیت ارتقای کیفیت برنامه‌های فرهنگی گفت: هدف اصلی فعالیت‌های تبلیغی، ایجاد تحول در نگرش و رفتار زائران و تقویت ارتباطات اجتماعی بر پایه آموزه‌های دینی است تا آثار این حرکت عظیم معنوی در زندگی فردی و اجتماعی آنان ماندگار شود.

وی با بیان اینکه برنامه‌ریزی فرهنگی اربعین باید سه مقطع «پیش از سفر»، «حین سفر» و «پس از بازگشت» را دربرگیرد، افزود: در مرحله پیش از سفر، با هماهنگی شورای فرهنگی و آموزشی، برنامه‌های آموزشی و تبیینی متناسب با نیاز زائران طراحی شده است تا اهداف، فلسفه و دستاورد‌های سفر اربعین پیش از اعزام برای مردم تبیین شود.

مسئول گروه تبلیغ و نماز کمیته فرهنگی و آموزشی اربعین، حضور مبلغان در کاروان‌ها و موکب‌ها را یکی از مهم‌ترین محور‌های برنامه‌های فرهنگی دانست و گفت: سازماندهی و آموزش مبلغان با همکاری ستاد‌های اجرایی در حال انجام است تا آنان بتوانند ارتباطی مؤثر و مستمر با زائران برقرار کرده و پیام‌های فرهنگی و دینی را به بهترین شکل منتقل کنند.

حجت‌الاسلام استقامت از تهیه بسته‌های آموزشی ویژه مبلغان خبر داد و تصریح کرد: این مجموعه با رویکرد‌های معرفتی، جغرافیایی، راهبردی و فلسفی تدوین شده و در اختیار مبلغان قرار گرفته است تا از آن در فعالیت‌های تبلیغی اربعین بهره‌برداری کنند.

وی همچنین استمرار ارتباط مبلغان با مخاطبان پس از پایان سفر را از برنامه‌های مهم این کمیته برشمرد و گفت: این ارتباط از طریق برنامه‌های حضوری و بهره‌گیری از ظرفیت رسانه‌ها و فضای مجازی دنبال خواهد شد تا آثار فرهنگی اربعین در طول سال استمرار یابد.

مسئول گروه تبلیغ و نماز کمیته فرهنگی و آموزشی اربعین با اشاره به روند اعزام مبلغان خاطرنشان کرد: اعزام مبلغان به کاروان‌ها، موکب‌ها و دیگر مراکز خدمت‌رسانی از هفته گذشته آغاز شده و تاکنون حدود ۸۰۰ مبلغ در این طرح مشارکت کرده‌اند. همچنین همکاری مناسبی با استان‌های مختلف از جمله اصفهان و مشهد برای ساماندهی و به‌کارگیری این نیرو‌ها صورت گرفته است.

وی ابراز امیدواری کرد با هم‌افزایی دستگاه‌های فرهنگی و ارتقای کیفیت فعالیت‌های تبلیغی، پیام و فرهنگ اربعین با اثربخشی بیشتری در میان زائران و جامعه گسترش یابد.