به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان؛ رئیس پلیس آگاهی استان کرمان از اجرای طرح نظارت بر مراکز خرید و فروش ضایعات در سطح استان خبر داد و گفت: در راستای مقابله با خرید و فروش اموال مسروقه و پیشگیری از سرقت، مأموران پلیس آگاهی با اجرای این طرح از ۲۹ کارگاه ضایعاتی بازدید و ضمن شناسایی ۹ مالخر، ۲۵ کارگاه ضایعاتی را به علت تخلفات مربوطه پلمب کردند.

سرهنگ میرحبیبی با اشاره به کشف ۱۲ فقره سیم و کابل برق در این بازدیدها، تحویل اموال مکشوفه به مالکان و معرفی متهمان به مراجع قضایی بر استمرار این طرح‌ها تاکید کرد.