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مدیرعامل شرکت برق منطقهای خوزستان گفت: با وجود گرمای بیسابقه، آسیب به بخشی از زیرساختها و افزایش مصرف، شبکه برق خوزستان پایدار ماند و تأمین برق به ۹ هزار و ۸۹۰ مگاوات رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، علی اسدی دوشنبه ۲۹ تیرماه ۱۴۰۵ در نشست ستاد مدیریت بحران خوزستان اظهار کرد: صنعت برق خوزستان با مشارکت شرکتهای برق منطقهای و توزیع نیروی برق، یکی از بزرگترین مجموعههای صنعت برق کشور به شمار میرود و مسئولیت تأمین برق بخش گستردهای از استان را بر عهده دارد.
وی افزود: سال گذشته حداکثر مصرف برق استان حدود ۹۰۵۴ مگاوات بود، اما امسال همزمان با ثبت دمای بالای هوا و قرار گرفتن ۱۴ شهر خوزستان در فهرست گرمترین شهرهای جهان، میزان تأمین برق به رکورد ۹ هزار و ۸۹۰ مگاوات رسید.
اسدی با اشاره به آسیبهای واردشده به برخی تأسیسات برق در جریان حملات اخیر گفت: در نخستین ساعات پس از آسیبدیدگی تأسیسات، با دستور وزیر نیرو اقدامات فنی برای رفع مشکلات آغاز شد و بخش عمده شبکه در کوتاهترین زمان ممکن به مدار بازگشت.
مدیرعامل شرکت برق منطقهای خوزستان با بیان اینکه وابستگی تولید برق خوزستان به نیروگاههای برقآبی، شرایط تأمین برق را به میزان بارندگی وابسته میکند، تصریح کرد: توسعه نیروگاههای حرارتی و اجرای پروژههای زیرساختی میتواند پایداری شبکه برق استان را افزایش دهد.
وی می گوید: حدود ۲۰ درصد پروژههای توسعه صنعت برق کشور در خوزستان در حال اجرا است و این طرحها نقش مهمی در تقویت شبکه انتقال و فوق توزیع برق استان خواهند داشت.
علی اسدی در پایان با اشاره به تأکید وزیر نیرو بر کاهش خاموشیها در مناطق گرمسیر بیان کرد: تصمیمات لازم برای به حداقل رساندن خاموشیهای خانگی در خوزستان اتخاذ شده و تلاش میشود با مدیریت شبکه، برق پایدار برای مشترکان استان تأمین شود.