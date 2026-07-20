معاون فرهنگی و آموزشی بنیاد شهید با تأکید بر نقش قرارگاه فرهنگی تشکل‌های شاهد و ایثارگر گفت: امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند تولید محتوای عمیق، هم‌افزایی میان تشکل‌ها و برنامه‌ریزی منسجم برای تبیین فرهنگ ایثار، شهادت و مقاومت هستیم.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ؛ معاون فرهنگی و آموزشی بنیاد شهید و امور ایثارگران در نشست هماهنگی برنامه‌های اربعین حسینی (ع) که با حضور جمعی از نمایندگان تشکل‌های شاهد و ایثارگر برگزار شد، با اشاره به نقش و جایگاه تشکل‌های شاهد و ایثارگر در تحقق اهداف فرهنگی بنیاد شهید و امور ایثارگران، اظهار کرد: ظرفیت تشکل‌های شاهد و ایثارگر یکی از مهم‌ترین سرمایه‌های اجتماعی جامعه و بنیاد شهید است و هرچه تعامل، هم‌افزایی و ارتباط میان این مجموعه‌ها تقویت شود، دستیابی به اهداف فرهنگی با سرعت و اثربخشی بیشتری محقق خواهد شد.

یعقوب سلیمانی با تأکید بر ضرورت ایجاد ارتباط مستمر میان تشکل‌ها افزود: امروز یکی از نیاز‌های جدی ما، شناخت متقابل ظرفیت‌ها و فعالیت‌های یکدیگر است. تشکل‌ها باید بدانند در مجموعه‌های دیگر چه اقداماتی در حال انجام است تا با هم‌افزایی، تقسیم کار و استفاده از ظرفیت‌های مشترک، از موازی‌کاری جلوگیری و زمینه اجرای برنامه‌های اثرگذار فراهم شود.

معاون فرهنگی و آموزشی بنیاد شهید و امور ایثارگران با بیان اینکه تحقق اهداف فرهنگی نیازمند شکل‌گیری یک گفتمان مشترک است، گفت: باید پای گفتمان، تعامل و هم‌افزایی به میان بیاید و ارتباطات میان تشکل‌ها بر پایه برنامه‌ریزی، همفکری و همکاری مستمر شکل گیرد. هرچه این ارتباطات منسجم‌تر باشد، خروجی فعالیت‌های فرهنگی نیز مؤثرتر خواهد بود.

سلیمانی با اشاره به راه‌اندازی قرارگاه فرهنگی تشکل‌های شاهد و ایثارگر، این مجموعه را بستری برای انسجام‌بخشی به فعالیت‌های فرهنگی دانست و اظهار کرد: قرارگاه فرهنگی تشکل‌ها باید به مرکزی برای سیاست‌گذاری، هماهنگی و هم‌افزایی تبدیل شود و محور فعالیت‌های آن، تولید و تقویت محتوای فرهنگی متناسب با نیاز‌های روز جامعه باشد.

وی ادامه داد: آنچه امروز بیش از هر چیز اهمیت دارد، توجه به محتواست. اگر محتوای غنی، مستند و اثرگذار تولید شود، می‌توان پیام فرهنگ ایثار و شهادت را به درستی به نسل جوان و افکار عمومی منتقل کرد. از این رو باید بیش از گذشته به مباحث محتوایی و تولید آثار فاخر فرهنگی توجه شود.

معاون فرهنگی و آموزشی بنیاد شهید با اشاره به ضرورت معرفی ابعاد مختلف فرهنگ ایثار و شهادت در سطح ملی و بین‌المللی، خاطرنشان کرد: بنیاد شهید و امور ایثارگران باید بیش از گذشته در عرصه‌های فرهنگی بروز و ظهور داشته باشد. امروز ظرفیت‌های جدید و موضوعات ارزشمند فراوانی پیش روی ما قرار دارد که باید به آنها پرداخته شود.

وی با اشاره به برنامه‌ریزی برای معرفی شهدای کمتر شناخته‌شده گفت: شهدای میناب، شهدای دنا و دیگر شهدای مظلوم کشور، هر یک حامل پیام‌ها و روایت‌های ارزشمندی از فرهنگ ایثار و مقاومت هستند. برای معرفی این ظرفیت‌ها برنامه‌ریزی شده و همایش‌های ملی و بین‌المللی برگزار خواهد شد.

وی با تأکید بر اینکه فعالیت‌های فرهنگی باید مبتنی بر مفاهیم اصیل انقلاب اسلامی باشد، اظهار داشت: حفظ کلیدواژه‌های فرهنگ ایثار، شهادت، مقاومت و استقامت از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. این مفاهیم باید در تمامی برنامه‌ها و تولیدات فرهنگی مورد توجه قرار گیرند و به نسل‌های آینده منتقل شوند.

معاون فرهنگی و آموزشی بنیاد شهید و امور ایثارگران با اشاره به تجربه‌های تاریخی از صدر اسلام تاکنون گفت: تاریخ نشان داده است که رمز ماندگاری جبهه حق، ایستادگی، مقاومت و ایمان بوده است. از صدر اسلام تا دوران دفاع مقدس و امروز، جبهه حق همواره از نظر امکانات و تجهیزات در شرایط دشوارتری قرار داشته، اما آنچه موجب پیروزی و استمرار این مسیر شده، ایمان، اعتقاد، وحدت و روحیه مقاومت بوده است.

وی تأکید کرد: امروز نیز وظیفه ما حفظ و تبیین این گفتمان برای نسل جوان است و تشکل‌های شاهد و ایثارگر می‌توانند با تولید محتوای فاخر و اجرای برنامه‌های فرهنگی مؤثر، نقش مهمی در ترویج فرهنگ ایثار، شهادت و مقاومت ایفا کنند.

در ادامه این نشست، نمایندگان تشکل‌های شاهد و ایثارگر به ارائه دیدگاه‌ها، پیشنهاد‌ها و برنامه‌های خود برای برگزاری هرچه باشکوه‌تر برنامه‌های اربعین حسینی (ع) پرداختند و درباره راهکار‌های همکاری مشترک و تقویت فعالیت‌های فرهنگی تبادل نظر کردند.