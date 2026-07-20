شش متهم پرونده اخلال در نظم و امنیت محور شاهرود ـ آزادشهر شناسایی، دستگیر و روانه زندان شدند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ رئیس‌کل دادگستری استان سمنان گفت: این افراد با مسدود کردن مسیر شاهرود ـ آزادشهر و استفاده از سلاح سرد، موجب ایجاد رعب و وحشت، تخریب خودروهای عبوری و اخلال در نظم و امنیت عمومی شدند.

حجت‌الاسلام محمدصادق اکبری افزود:به دنبال وقوع این حادثه، موضوع با دستور فوری دستگاه قضایی در دستور کار قرار گرفت.

رئیس‌کل دادگستری استان سمنان ادامه داد: این افراد در کمتر از ۲۴ ساعت با همکاری دستگاه قضایی و فرماندهی انتظامی شهرستان شاهرود شناسایی، دستگیر و با قرار بازداشت موقت روانه زندان شدند.

وی با بیان اینکه برای متهمان پرونده اتهام‌های «محاربه» و «راهزنی» تفهیم شده است، گفت: تحقیقات قضایی در این پرونده ادامه دارد و رسیدگی به آن با قاطعیت و در چارچوب قانون انجام خواهد شد.

رئیس‌کل دادگستری استان سمنان تأکید کرد: امنیت و آرامش مردم خط قرمز دستگاه قضایی است و با هرگونه اقدام مخل نظم و امنیت عمومی، برخورد سریع، قاطع و قانونی صورت خواهد گرفت.