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از حرف تا عمل، بیش از سی میلیون جان‌فدای ایرانی

گزارشی داریم از تجمعات شبانه که در آن جان‌فدایان ایران دعوت شدند به جنوب ایران و راهی آن شدند.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۴/۲۹- ۲۱:۳۴
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برچسب ها: جان فدا ، جنوب ایران ، حرف تا عمل
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