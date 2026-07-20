همزمان با توسعه طرح‌های نهضت ملی مسکن در استان بوشهر، عملیات اجرایی مدرسه ۶ کلاسه مجموعه ۳۴۰ واحدی برازجان با حضور وزیر راه و شهرسازی آغاز شد تا زیرساخت‌های آموزشی این مجموعه مسکونی نیز همزمان توسعه یابد.

کلنگ مدرسه ۶ کلاسه نهضت ملی مسکن برازجان به زمین زده شد

کلنگ مدرسه ۶ کلاسه نهضت ملی مسکن برازجان به زمین زده شد

گروه مسکن و شهرسازی خبرگزاری صداوسیما: عملیات اجرایی مدرسه ۶ کلاسه مجموعه ۳۴۰ واحدی طرح نهضت ملی مسکن شهر برازجان با حضور وزیر راه و شهرسازی آغاز شد.

مدیرکل راه و شهرسازی استان بوشهر گفت: این مدرسه با زیربنای ۸۰۰ مترمربع در دو طبقه و با اعتبار ۳۳ میلیارد تومان احداث می‌شود.

اصغر کشوریان افزود: توسعه فضاهای آموزشی همزمان با اجرای طرح های نهضت ملی مسکن، از برنامه‌های اولویت‌دار برای تکمیل خدمات زیربنایی و روبنایی این طرح است.

وی تصریح کرد: با بهره‌برداری از این مدرسه، بخشی از نیاز آموزشی ساکنان مجموعه ۳۴۰ واحدی برازجان و مناطق پیرامونی تأمین و سرانه آموزشی منطقه افزایش خواهد یافت.