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سرمربی تیم ملی تنیس روی میز بانوان گفت: شرایط میزبانی و تدارکات اردوی تیم ملی در ارومیه بسیارخوبی و با کیفیت است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، «سیما لیموچی» سرمربی تیم ملی تنیس روی میز بانوان در آغاز اردوی این تیم در شهر ارومیه با قدردانی از شرایط میزبانی و تدارکات صورت گرفته خاطر نشان کرد: شرایط میزبانی بسیار خوب و با کیفیت است و خوشحالیم آغاز اردوی متمرکز ما از این شهر و استان است.
وی افزود: اردوی تیم های ملی از سال گذشته بصورت متمرکز و غیرمتمرکز آغاز شده و اولین اردوی متمرکز به میزبانی ارومیه از امروز و بمدت۸ روز برگزار خواهدشد
وی اضافه کرد: اردوی دوم دو هفته آینده برگزار و پیشبینی کردهایم که قبل از آغاز بازیهای آسیایی ناگویا ۵ اردو برگزار کنیم و در ماه آخر /شهریورماه/ ملیپوشان بطور کامل در اردو باشند تا با آمادگی کامل به رقابتها اعزام شوند
سرمربی تیم ملی تنیس روی میزبانوان اظهار کرد: بازیهای آسیایی ناگویا مهمترین رویدد پیشروی ماست که ۲۸ شهریور تا۵ مهرماه زمان اعزام خواهدبود و «مهشید اشتری» و «ستایش ایلوخانی» به عنوان ۲ نفر اول انتخابی نفرات نهایی نفرات اعزامی به ناگویا و ۵ پینگ پنگ باز «الینا رحیمی» از آذربایجانغربی، «مهشید اشتری» از خراسان رضوی، «ستایش ایلوخانی» از همدان، «فاطمه یاری» از مازندران و «ندا شهسواری» از تهران، اعزامی به رقابتهای کاپ آسیا که آبانماه به میزبانی ازبکستان، خواهندبود.
لیموچی در خصوص «الینا رحیمی» پینگ پنگ باز ارومیهای نیز گفت: او یک بازیکن جوان و با کیفیت است با روحیه مناسب یکی از امیدهای اصلی کسب نتیجه برای ماست.