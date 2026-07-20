به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، «سیما لیموچی» سرمربی تیم ملی تنیس روی میز بانوان در آغاز اردوی این تیم در شهر ارومیه با قدردانی از شرایط میزبانی و تدارکات صورت گرفته خاطر نشان کرد: شرایط میزبانی بسیار خوب و با کیفیت است و خوشحالیم آغاز اردوی متمرکز ما از این شهر و استان است.

وی افزود: اردوی تیم های ملی از سال گذشته بصورت متمرکز و غیرمتمرکز آغاز شده و اولین اردوی متمرکز به میزبانی ارومیه از امروز و بمدت۸ روز برگزار خواهدشد

وی اضافه کرد: اردوی دوم دو هفته آینده برگزار و پیش‌بینی کرده‌ایم که قبل از آغاز بازی‌های آسیایی ناگویا ۵ اردو برگزار کنیم و در ماه آخر /شهریورماه/ ملی‌پوشان بطور کامل در اردو باشند تا با آمادگی کامل به رقابت‌ها اعزام شوند

سرمربی تیم ملی تنیس روی میزبانوان اظهار کرد: بازی‌های آسیایی ناگویا مهم‌ترین رویدد پیش‌روی ماست که ۲۸ شهریور تا۵ مهرماه زمان اعزام خواهدبود و «مهشید اشتری» و «ستایش ایلوخانی» به عنوان ۲ نفر اول انتخابی نفرات نهایی نفرات اعزامی به ناگویا و ۵ پینگ پنگ باز «الینا رحیمی» از آذربایجان‌غربی، «مهشید اشتری» از خراسان رضوی، «ستایش ایلوخانی» از همدان، «فاطمه یاری» از مازندران و «ندا شهسواری» از تهران، اعزامی به رقابت‌های کاپ آسیا که آبان‌ماه به میزبانی ازبکستان، خواهندبود.

لیموچی در خصوص «الینا رحیمی» پینگ پنگ باز ارومیه‌ای نیز گفت: او یک بازیکن جوان و با کیفیت است با روحیه مناسب یکی از امیدهای اصلی کسب نتیجه برای ماست.