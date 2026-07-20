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وزیر امور خارجه آمریکا در آخرین مصاحبه اش با دادن پیشنهاد از سرگیری مذاکره به ایران تلاش کرده کمی از بار سنگین شکست از دوش ژنرالهای چهار ستاره بردارد. روبیو شاید بهتر از ما فهمیده که دیگر دوران بزن دررو تمام شده و باز شدن تنگه هرمز بدون اراده ایران محال است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در روزهایی که ستاد فرماندهی نیروهای تروریست آمریکا اعلام کرده نتیجه حملاتش به ایران موفقیت آمیز بوده، رسانههای دنیا با انتشار تصاویر حملات آمریکا به بیمارستان بیماران سرطانی اهواز، لولههای آب آشامیدنی بندرعباس، پلها و مناطق مسکونی جنوب کشور این به اصطلاح موفقیت را به سخره گرفتند، شبیه روزنامه گاردین که ادعای ترامپ در مورد ابرقدرت بودن آمریکا با این جمله بازتاب داده، ابرقدرت بودن فقط آن جایی است که فقط خودت قبولش داری، ولی دنیا با نگاه تردید به آن نگاه میکنند.
علت این تردید هم ناشی از مقاومت مردمی است که ناخدای مقاومت هستند و در راه مقابله با استعمارگران طی چهارصد سال درسهای عبرت آموزی به آنها دادند، از پرتغالی گرفته تا انگلیسی ها، آمریکاییها قطعا به زودی باید این درسها را دوره کنند، البته ممکن است ترامپ آن چنان نخواهد از این درسها عبرت بگیرد و باز هم بگوید که توان نظامی و دفاعی ایران را از بین برده، اما تصاویر منتشر از ایران به پایگاه آمریکا در اردن روایت دیگری دارد که نقطه عطف جنگ است، نقطه عطفی که به گفته عبدالباری عطوان تحلیلگر مشهور عرب ناشی از هدف قرارگرفتن تجهیزات راهبردی دشمن و تلفات آمریکاییها بوده، اما کاخ سفید قصد دارد با دستکاری اطلاعات آن را پنهان کند.
پنهان کاری که نیویورک تایمز هم به آن اذعان کرده بود و نوشته پنتاگون آمار دهها نفر از نیروهای آمریکایی که در جنگ علیه ایران زخمی و کشته شدند را مخفی نگه داشته و نمیخواهد با این حقیقت کنار بیاد که همه راه ها، برای ورود به ایران بسته است.
حالا، اما پنهان یا آشکار کردن تلفات نظامیان آمریکایی، فرقی در واقعیت شکست پنتاگون در میدان ندارد، شکستی که روبیو وزیر امور خارجه آمریکا در آخرین مصاحبه اش با دادن پیشنهاد از سرگیری مذاکره به ایران تلاش کرده کمی از بار سنگین شکست از دوش ژنرالهای چهار ستاره بردارد.
روبیو شاید بهتر از ما فهمیده که دیگر دوران بزن دررو تمام شده و باز شدن تنگه هرمز بدون اراده ایران محال است.
همان طور که نشریه دِ ویک با به تصویر کشیدن روبیو و ونس در حال غرق شدن در تنگه هرمز اذعان کرده، کلید تنگه هرمز همچنان در دست یاران رئیسعلی دلواری است که هر کسی که چشم طمع به آبهای خلیج فارس داشته باشد، جایش در قعر آب هاست.
مولتون عضو ارشد کمیته نیروهای مسلح کنگره هم گفته، ترامپی که با هدف فرسوده کردن توان نظامی ایران این جنگ را شروع کرده با هر حمله در بحران عمیق تری فرو میرود و مقاومت ایران پیروزست.