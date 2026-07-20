مدیرکل ورزش و جوانان آذربایجان‌غربی گفت: استان با ظرفیت‌های ارزشمند ورزشی به یکی از مراکز مهم میزبانی اردو‌ تیم‌های ملی و رویداد‌های ورزشی کشور تبدیل شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مدیرکل ورزش و جوانان آذربایجان‌غربی، در آیین آغاز اردوی تیم ملی تنیس روی میز بانوان در ارومیه، با خیرمقدم به ملی‌پوشان و کادر فنی، بر ظرفیت‌های کم‌نظیر ورزشی استان و آمادگی کامل آذربایجان‌غربی برای میزبانی رویدادها و اردوهای ملی تأکید کرد.

بیرامی در این مراسم ضمن خیرمقدم به اعضای تیم ملی و کادر فنی، اظهار کرد: امیدواریم ملی‌پوشان کشورمان در فضایی مطلوب و با بهره‌گیری از امکانات مناسب، اردویی پربار و باکیفیت را پشت سر بگذارند و در رقابت‌های پیش‌رو با کسب نتایج درخشان، بار دیگر موجب عزت و افتخار ورزش ایران شوند.

وی با اشاره به جایگاه ویژه آذربایجان‌غربی در ورزش کشور افزود: آذربایجان‌غربی از استان‌های پرافتخار و دارای ظرفیت‌های ارزشمند ورزشی کشور است کسب نخستین مدال المپیکی ورزش ایران توسط زنده‌یاد جعفر سلماسی از افتخارات بزرگ این استان به شمار می‌رود.

مدیرکل ورزش و جوانان آذربایجان‌غربی ادامه داد: قهرمانان، پهلوانان و ورزشکاران برجسته بسیاری از این استان در عرصه‌های ملی و بین‌المللی افتخارآفرینی کرده‌اند و تنها در سال گذشته بیش از ۱۲۰ جوان قهرمان آذربایجان‌غربی در مسابقات مختلف ملی و بین‌المللی موفق به کسب افتخار شدند.

بیرامی با تأکید بر رویکرد فراملی مجموعه ورزش و جوانان استان گفت: نگاه ما همواره فراتر از مرزهای استان بوده و امروز آذربایجان‌غربی به یکی از مراکز مهم میزبانی اردوهای تیم‌های ملی و رویدادهای ورزشی کشور تبدیل شده است.

وی خاطرنشان کرد: این موفقیت‌ها حاصل تلاش و همدلی مجموعه ورزش و جوانان استان، هیأت‌های ورزشی، حمایت‌های استاندار ورزش‌دوست آذربایجان‌غربی، فرهنگ بالای مردم استان و همراهی ارزشمند دستگاه‌های اجرایی است که زمینه توسعه ورزش و میزبانی شایسته رویدادهای ملی را فراهم کرده‌اند.