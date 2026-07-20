عملیات اجرایی طرح ۸۳۲ واحدی طرح نهضت ملی مسکن شهر بوشهر با حضور وزیر راه و شهرسازی آغاز شد؛ طرحی که در قالب ۵۲ بلوک مسکونی اجرا می‌شود و از طرح‌های شاخص تأمین مسکن در استان به شمار می‌رود.

به گزارش گروه مسکن و شهرسازی خبرگزاری صداوسیما: همزمان با سفر وزیر راه و شهرسازی به استان بوشهر، عملیات اجرایی طرح ۸۳۲ واحدی طرح نهضت ملی مسکن این شهر آغاز شد.

مدیرکل راه و شهرسازی استان بوشهر گفت: این طرح در زمینی به مساحت ۳۰ هزار مترمربع و در قالب ۵۲ بلوک ۱۶ واحدی، در چهار طبقه روی پیلوت احداث خواهد شد.

اصغر کشوریان افزود: مجموع زیربنای این طرح بیش از ۱۱۴ هزار مترمربع است و برای هر واحد مسکونی به همراه مشاعات، ۱۳۸ مترمربع زیربنا پیش‌بینی شده است.

وی اجرای این طرح را گامی در راستای تسریع اجرای نهضت ملی مسکن و تحقق برنامه‌های دولت در تأمین مسکن استان عنوان کرد.